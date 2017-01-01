Directory delle Aziende
Trait d'Union
Lavori qui? Rivendica la tua azienda
Approfondimenti principali
  • Contribuisci con qualcosa di unico su Trait d'Union che potrebbe essere utile per altri (es. consigli per colloqui, scelta dei team, cultura unica, ecc.).
    • Informazioni

    Trait d'Union is a specialized recruitment agency that connects freelancers with companies for tech missions. The agency emphasizes quality service and actively engages with the community.

    https://tduconsulting.com
    Sito web
    2019
    Anno di fondazione
    30
    Numero di dipendenti
    $1M-$10M
    Entrate stimate
    Sede centrale

    Ricevi Stipendi Verificati nella Tua Casella di Posta

    Iscriviti alle offerte verificate.Riceverai il dettaglio delle informazioni di compensazione via email. Scopri di più

    Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla privacy e i Termini di servizio di Google.

    Lavori in evidenza

      Nessun lavoro in evidenza trovato per Trait d'Union

    Aziende correlate

    • Spotify
    • Roblox
    • Netflix
    • DoorDash
    • Snap
    • Vedi tutte le aziende ➜

    Altre risorse