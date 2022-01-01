Directory Aziendale
Trainline
Trainline Stipendi

Lo stipendio di Trainline varia da $35,148 in retribuzione totale all'anno per un Marketing nella fascia bassa fino a $142,353 per un Manager di Prodotto nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Trainline. Ultimo aggiornamento: 10/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Ingegnere del Software
Median $107K

Ingegnere Software Full-Stack

Manager di Prodotto
Median $142K
Manager di Ingegneria del Software
Median $122K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Designer di Prodotto
Median $74.5K
Analista di Business
Median $84.9K
Analista di Dati
$83.1K
Data Scientist
$76.5K
Information Technologist (IT)
$84K
Marketing
$35.1K
Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Trainline è Manager di Prodotto con una retribuzione totale annua di $142,353. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Trainline è $84,017.

