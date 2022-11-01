Directory Aziendale
Trafigura
Trafigura Stipendi

Lo stipendio di Trafigura varia da $27,624 in retribuzione totale all'anno per un Risorse Umane nella fascia bassa fino a $437,175 per un Data Scientist nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Trafigura. Ultimo aggiornamento: 10/26/2025

Analista di Business
$76.2K
Data Scientist
$437K
Risorse Umane
$27.6K

Ingegnere del Software
$161K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Trafigura è Data Scientist at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $437,175. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Trafigura è $118,524.

