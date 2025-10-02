Directory Aziendale
Il pacchetto di retribuzione Manager di Prodotto in Greater Delhi Area mediano presso Times Internet ammonta a ₹3.57M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Times Internet. Ultimo aggiornamento: 10/2/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Times Internet
Product Manager
Noida, UP, India
Totale annuo
₹3.57M
Livello
L1
Base
₹3.57M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Anni in azienda
5 Anni
Anni esp
7 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Times Internet?

₹13.94M

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Prodotto in Times Internet in Greater Delhi Area raggiunge una retribuzione totale annua di ₹8,975,740. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Times Internet per il ruolo Manager di Prodotto in Greater Delhi Area è ₹3,568,635.

