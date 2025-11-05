Directory Aziendale
Tide
Tide Recruiter Stipendi

La retribuzione totale Recruiter media in Romania presso Tide varia da RON 151K a RON 211K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Tide. Ultimo aggiornamento: 11/5/2025

Retribuzione Totale Media

RON 163K - RON 190K
Romania
Range Comune
Range Possibile
RON 151KRON 163KRON 190KRON 211K
Range Comune
Range Possibile

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Tide, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Recruiter in Tide in Romania raggiunge una retribuzione totale annua di RON 211,271. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Tide per il ruolo Recruiter in Romania è RON 150,908.

