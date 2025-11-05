Directory Aziendale
Tide
Tide Manager di Prodotto Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Manager di Prodotto in India mediano presso Tide ammonta a ₹3.15M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Tide. Ultimo aggiornamento: 11/5/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Tide
Product Manager
Hyderabad, TS, India
Totale annuo
₹3.15M
Livello
A3
Base
₹3.15M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Anni in azienda
1 Anno
Anni esp
6 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Tide?
Ultimi invii di stipendi
Stipendi di Stage

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Tide, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Prodotto in Tide in India raggiunge una retribuzione totale annua di ₹6,820,629. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Tide per il ruolo Manager di Prodotto in India è ₹3,154,067.

