La retribuzione totale Designer di Prodotto media in United Kingdom presso Tide varia da £38.6K a £54.9K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Tide. Ultimo aggiornamento: 11/5/2025

Retribuzione Totale Media

£43.8K - £49.8K
United Kingdom
Range Comune
Range Possibile
£38.6K£43.8K£49.8K£54.9K
Range Comune
Range Possibile

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Tide, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Designer di Prodotto in Tide in United Kingdom raggiunge una retribuzione totale annua di £54,933. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Tide per il ruolo Designer di Prodotto in United Kingdom è £38,639.

