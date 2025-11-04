Directory Aziendale
ThyssenKrupp
Il pacchetto di retribuzione Data Scientist in Germany mediano presso ThyssenKrupp ammonta a €79.3K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di ThyssenKrupp.

Quali sono i livelli di carriera presso ThyssenKrupp?
Ultimi invii di stipendi
FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Data Scientist in ThyssenKrupp in Germany raggiunge una retribuzione totale annua di €93,301. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in ThyssenKrupp per il ruolo Data Scientist in Germany è €73,441.

