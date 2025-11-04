Directory Aziendale
thredUP
thredUP Marketing Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Marketing in United States mediano presso thredUP ammonta a $115K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di thredUP. Ultimo aggiornamento: 11/4/2025

Pacchetto Mediano
company icon
thredUP
Marketing Manager
New York, NY
Totale annuo
$115K
Livello
-
Base
$115K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Anni in azienda
3 Anni
Anni esp
5 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso thredUP?
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Marketing in thredUP in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $200,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in thredUP per il ruolo Marketing in United States è $115,000.

