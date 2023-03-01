ThousandEyes Stipendi

Lo stipendio di ThousandEyes varia da $38,997 in retribuzione totale all'anno per un Customer Success in Mexico nella fascia bassa fino a $673,891 per un Vendite in United States nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di ThousandEyes. Ultimo aggiornamento: 11/16/2025
33%
ANNO 1
33%
ANNO 2
34%
ANNO 3
In ThousandEyes, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:
33% matura nel 1st-ANNO (33.00% annuale)
33% matura nel 2nd-ANNO (11.00% per periodo)
34% matura nel 3rd-ANNO (11.33% per periodo)
