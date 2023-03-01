Directory Aziendale
ThousandEyes
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda

ThousandEyes Stipendi

Lo stipendio di ThousandEyes varia da $38,997 in retribuzione totale all'anno per un Customer Success in Mexico nella fascia bassa fino a $673,891 per un Vendite in United States nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di ThousandEyes. Ultimo aggiornamento: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ingegnere del Software
Median $237K
Customer Success
$39K
Designer di Prodotto
$279K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Manager di Prodotto
$412K
Vendite
$674K
Manca la tua qualifica?

Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


Calendario di Maturazione

33%

ANNO 1

33%

ANNO 2

34%

ANNO 3

In ThousandEyes, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:

  • 33% matura nel 1st-ANNO (33.00% annuale)

  • 33% matura nel 2nd-ANNO (11.00% per periodo)

  • 34% matura nel 3rd-ANNO (11.33% per periodo)

Hai una domanda? Chiedi alla community.

Visita la community di Levels.fyi per interagire con dipendenti di diverse aziende, ricevere consigli di carriera e molto altro.

Visita ora!

FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in ThousandEyes è Vendite at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $673,891. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in ThousandEyes è $279,098.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per ThousandEyes

Aziende Correlate

  • Stripe
  • Apple
  • Google
  • Amazon
  • Flipkart
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse