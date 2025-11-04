La retribuzione Ingegnere del Software in India presso ThoughtWorks varia da ₹1.39M per year per Consultant a ₹5.23M per year per Lead Consultant. Il pacchetto di retribuzione in India mediano year ammonta a ₹2.19M. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di ThoughtWorks. Ultimo aggiornamento: 11/4/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Consultant
₹1.39M
₹1.33M
₹10K
₹53.2K
Senior Consultant
₹2.23M
₹2.22M
₹0
₹14.6K
Lead Consultant
₹5.23M
₹5.15M
₹78.5K
₹0
Principal Consultant
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
