ThoughtWorks
  • Stipendi
  • Ingegnere del Software

  • Tutti gli stipendi Ingegnere del Software

ThoughtWorks Ingegnere del Software Stipendi

La retribuzione Ingegnere del Software in India presso ThoughtWorks varia da ₹1.39M per year per Consultant a ₹5.23M per year per Lead Consultant. Il pacchetto di retribuzione in India mediano year ammonta a ₹2.19M. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di ThoughtWorks. Ultimo aggiornamento: 11/4/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Consultant
(Livello Base)
₹1.39M
₹1.33M
₹10K
₹53.2K
Senior Consultant
₹2.23M
₹2.22M
₹0
₹14.6K
Lead Consultant
₹5.23M
₹5.15M
₹78.5K
₹0
Principal Consultant
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Stipendi di Stage

Quali sono i livelli di carriera presso ThoughtWorks?

Posizioni Incluse

Ingegnere Software Mobile

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Ingegnere Software Quality Assurance (QA)

Ingegnere Dati

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in ThoughtWorks in India raggiunge una retribuzione totale annua di ₹5,231,315. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in ThoughtWorks per il ruolo Ingegnere del Software in India è ₹2,189,983.

Altre Risorse