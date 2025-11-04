Directory Aziendale
La retribuzione totale Designer di Prodotto media in India presso ThoughtSpot varia da ₹2.29M a ₹3.2M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di ThoughtSpot. Ultimo aggiornamento: 11/4/2025

Retribuzione Totale Media

₹2.46M - ₹2.9M
India
Range Comune
Range Possibile
₹2.29M₹2.46M₹2.9M₹3.2M
Range Comune
Range Possibile

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In ThoughtSpot, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Designer di Prodotto in ThoughtSpot in India raggiunge una retribuzione totale annua di ₹3,196,506. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in ThoughtSpot per il ruolo Designer di Prodotto in India è ₹2,294,928.

