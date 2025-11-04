Directory Aziendale
Thought Machine
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Manager di Ingegneria del Software

  • Tutti gli stipendi Manager di Ingegneria del Software

Thought Machine Manager di Ingegneria del Software Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Manager di Ingegneria del Software in United Kingdom mediano presso Thought Machine ammonta a £181K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Thought Machine. Ultimo aggiornamento: 11/4/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Thought Machine
Software Engineering Manager
London, EN, United Kingdom
Totale annuo
£181K
Livello
M3
Base
£142K
Stock (/yr)
£28.9K
Bonus
£9.6K
Anni in azienda
5 Anni
Anni esp
10 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Thought Machine?
Block logo
+£44.1K
Robinhood logo
+£67.6K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
Don't get lowballed
Ultimi invii di stipendi
AggiungiAggiungi CompAggiungi Compenso

Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Esporta DatiVisualizza Posizioni Aperte

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Thought Machine, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Manager di Ingegneria del Software stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Ingegneria del Software in Thought Machine in United Kingdom raggiunge una retribuzione totale annua di £192,195. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Thought Machine per il ruolo Manager di Ingegneria del Software in United Kingdom è £142,356.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Thought Machine

Aziende Correlate

  • Codat
  • Starling Bank
  • Streetbees
  • QuantumBlack
  • Soldo
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse