Thought Machine
Thought Machine Ingegnere del Software Stipendi

La retribuzione Ingegnere del Software in United Kingdom presso Thought Machine varia da £58.9K per year per IC1 a £131K per year per IC3. Il pacchetto di retribuzione in United Kingdom mediano year ammonta a £96.9K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Thought Machine. Ultimo aggiornamento: 11/4/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
IC1
Software Engineer(Livello Base)
£58.9K
£56K
£883.1
£2K
IC2
£99.8K
£90.9K
£2.9K
£6K
IC3
Senior Software Engineer
£131K
£125K
£3.3K
£2.4K
IC4
Principal Software Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Stipendi di Stage

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Thought Machine, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



Posizioni Incluse

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Thought Machine in United Kingdom raggiunge una retribuzione totale annua di £155,169. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Thought Machine per il ruolo Ingegnere del Software in United Kingdom è £87,650.

