La retribuzione Manager di Prodotto in United Kingdom presso Thought Machine ammonta a £105K per year per IC2. Il pacchetto di retribuzione in United Kingdom mediano year ammonta a £83.5K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Thought Machine. Ultimo aggiornamento: 11/4/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
IC1
£ --
£ --
£ --
£ --
IC2
£105K
£105K
£0
£0
IC3
£ --
£ --
£ --
£ --
IC4
£ --
£ --
£ --
£ --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In Thought Machine, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)