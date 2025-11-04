Directory Aziendale
Thorogood
Il pacchetto di retribuzione Analista di Dati in India mediano presso Thorogood ammonta a ₹1.2M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Thorogood. Ultimo aggiornamento: 11/4/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Thorogood
Data Analyst
Bengaluru, KA, India
Totale annuo
₹1.2M
Livello
L1
Base
₹946K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹249K
Anni in azienda
2 Anni
Anni esp
2 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Thorogood?
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Contribuisci

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Analista di Dati in Thorogood in India raggiunge una retribuzione totale annua di ₹1,659,481. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Thorogood per il ruolo Analista di Dati in India è ₹1,180,920.

