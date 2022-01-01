Directory Aziendale
The Clorox Company
The Clorox Company Stipendi

Lo stipendio di The Clorox Company varia da $109,450 in retribuzione totale all'anno per un Contabile nella fascia bassa fino a $236,640 per un Risorse Umane nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di The Clorox Company. Ultimo aggiornamento: 9/1/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $121K
Contabile
$109K
Sviluppo Business
$161K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Servizio Clienti
$117K
Manager di Data Science
$172K
Risorse Umane
$237K
Tecnologo dell'Informazione (IT)
$131K
Vendite
Median $165K
Architetto di Soluzioni
Median $190K
Venture Capitalist
$130K
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In The Clorox Company, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (25.00% annuale)

FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in The Clorox Company è Risorse Umane at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $236,640. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in The Clorox Company è $146,265.

