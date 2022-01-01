Directory Aziendale
Thales
Thales Stipendi

Lo stipendio di Thales varia da $20,100 in retribuzione totale all'anno per un Tecnologo dell'Informazione (IT) nella fascia bassa fino a $176,880 per un Manager di Ingegneria del Software nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Thales. Ultimo aggiornamento: 9/1/2025

$160K

Ingegnere del Software
LR6 $42.8K
LR7 $48.4K
LR8 $68.5K

Ingegnere Software Full-Stack

Ingegnere di Dati

Analista di Cybersecurity
Median $73K
Architetto di Soluzioni
Median $84.1K

Data Scientist
Median $40.2K
Vendite
Median $161K
Assistente Amministrativo
$48.8K
Ingegnere Aerospaziale
$76K
Ingegnere Chimico
$20.5K

Ingegnere di Ricerca

Ingegnere Elettrico
$66.9K
Ingegnere Hardware
$23.5K
Tecnologo dell'Informazione (IT)
$20.1K
Legale
$64.1K
Ingegnere Meccanico
$86.5K
Ingegnere Ottico
$41.9K
Designer di Prodotto
$175K
Manager di Prodotto
$65K
Manager di Progetto
$90.8K
Manager di Ingegneria del Software
$177K
Manager di Programma Tecnico
$52.7K
Technical Writer
$44K
UX Researcher
$70.7K
