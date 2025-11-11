Directory Aziendale
Tesla
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Ingegnere del Software

  • Ingegnere Software Quality Assurance (QA)

  • San Francisco Bay Area

Tesla Ingegnere Software Quality Assurance (QA) Stipendi a San Francisco Bay Area

La retribuzione Ingegnere Software Quality Assurance (QA) in San Francisco Bay Area presso Tesla varia da $124K per year per P1 a $241K per year per P4. Il pacchetto di retribuzione in San Francisco Bay Area mediano year ammonta a $200K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Tesla. Ultimo aggiornamento: 11/11/2025

Media Livello
Aggiungi CompensoConfronta Livelli
Nome Livello
Totale
Base
Azioni ()
Bonus
P1
Associate Engineer(Livello Base)
$124K
$109K
$14.7K
$400
P2
Engineer
$169K
$136K
$32.8K
$0
P3
Senior Engineer
$209K
$159K
$50.6K
$0
P4
Staff Engineer
$241K
$178K
$63K
$0
Visualizza 2 Altri Livelli
Aggiungi CompensoConfronta Livelli
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ultimi invii di stipendi
AggiungiAggiungi CompAggiungi Compenso

Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Esporta DatiVisualizza Posizioni Aperte

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Tesla, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Tesla, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.



Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Ingegnere del Software stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere Software Quality Assurance (QA) in Tesla in San Francisco Bay Area raggiunge una retribuzione totale annua di $245,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Tesla per il ruolo Ingegnere Software Quality Assurance (QA) in San Francisco Bay Area è $195,000.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Tesla

Aziende Correlate

  • Sunrun
  • Vroom
  • Volta Charging
  • Yelp
  • Expedia
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse