Directory delle Aziende
Tesco
Lavori qui? Rivendica la tua azienda

Tesco Stipendi

L'intervallo di stipendi di Tesco va da $6,071 in compensazione totale all'anno per un Risorse Umane all'estremità inferiore a $160,217 per un Designer di Prodotto all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Tesco. Ultimo aggiornamento: 8/16/2025

$160K

Fatti Pagare, Non Farti Ingannare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e otteniamo regolarmente aumenti di €30k+ (a volte €300k+).Fatti negoziare lo stipendio o la tua revisione del CV da veri esperti - reclutatori che lo fanno ogni giorno.

Ingegnere del Software
Software Engineer 1 $28.5K
Software Engineer 2 $53.5K
Software Engineer 3 $97K

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Ingegnere di Dati

Responsabile Ingegneria Software
Median $104K
Product Manager
WL1 $50.4K
WL2 $92.6K
WL2 $115K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Data Scientist
Median $91.3K
Responsabile Programmi Tecnici
Median $48.2K
Assistente Amministrativo
Median $30.8K
Vendite
Median $31.8K
Contabile
$44.1K

Ragioniere Tecnico

Sviluppo Aziendale
$100K
Copywriter
$38.5K
Servizio Clienti
$32K
Analista di Dati
$63.7K
Responsabile Data Science
$64.2K
Analista Finanziario
$137K
Grafico
$121K
Risorse Umane
$6.1K
Tecnologo dell'Informazione (IT)
$78.2K
Legale
$33.7K
Consulente di Gestione
$85.6K
Designer di Prodotto
$160K
Recruiter
$47.8K
Manca il tuo titolo?

Cerca tutti gli stipendi sulla nostra pagina di compensazione o aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Tesco è Designer di Prodotto at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $160,217. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Tesco è di $63,729.

Lavori in evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Tesco

Aziende correlate

  • Just Eat
  • IKEA
  • FutureLearn
  • Publix
  • Klarna
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre risorse