Tenable
Tenable Stipendi

L'intervallo di stipendi di Tenable va da $43,447 in compensazione totale all'anno per un Data Scientist in Ireland all'estremità inferiore a $487,775 per un Product Manager in United States all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Tenable. Ultimo aggiornamento: 8/16/2025

$160K

Product Manager
Senior Product Manager $296K
Principal Product Manager $488K
Ingegnere del Software
Median $149K

Ingegnere Software Full-Stack

Vendite
Median $170K

Successo del Cliente
$214K
Data Scientist
$43.4K
Tecnologo dell'Informazione (IT)
$83.6K
Operazioni di Marketing
$67.3K
Designer di Prodotto
$127K
Recruiter
$140K
Responsabile Ingegneria Software
$205K
Architetto di Soluzioni
$276K
Calendario di Vesting

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azione
RSU

In Tenable, le RSUs sono soggette a un calendario di vesting di 4 anni:

  • 25% si matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% si matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% si matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% si matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)

FAQ

