Tempus
Tempus Stipendi

L'intervallo di stipendi di Tempus va da $29,108 in compensazione totale all'anno per un Assistente Amministrativo all'estremità inferiore a $256,275 per un Vendite all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Tempus. Ultimo aggiornamento: 8/16/2025

$160K

Ingegnere del Software
Software Engineer $129K
Senior Software Engineer $161K

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Data Scientist
Data Scientist $150K
Senior Data Scientist $150K
Responsabile Ingegneria Software
Median $185K

Product Manager
Median $152K
Assistente Amministrativo
$29.1K
Analista di Business
$68.6K
Servizio Clienti
$56.8K
Successo del Cliente
$69.7K
Analista di Dati
$79.6K
Responsabile Programmi
$84.6K
Vendite
$256K
Analista di Cybersicurezza
$140K
Redattore Tecnico
$76.4K
Calendario di Vesting

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azione
RSU

In Tempus, le RSUs sono soggette a un calendario di vesting di 4 anni:

  • 25% si matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% si matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% si matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% si matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)

FAQ

Altre risorse