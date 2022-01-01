Directory delle Aziende
Tempo
Lavori qui? Rivendica la tua azienda

Tempo Stipendi

L'intervallo di stipendi di Tempo va da $2,472 in compensazione totale all'anno per un Architetto di Soluzioni all'estremità inferiore a $248,750 per un Responsabile Ingegneria Software all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Tempo. Ultimo aggiornamento: 8/16/2025

$160K

Fatti Pagare, Non Farti Ingannare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e otteniamo regolarmente aumenti di €30k+ (a volte €300k+).Fatti negoziare lo stipendio o la tua revisione del CV da veri esperti - reclutatori che lo fanno ogni giorno.

Ingegnere del Software
Median $154K
Designer di Prodotto
Median $167K
Responsabile Operazioni Aziendali
$102K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Analista di Business
$139K
Data Scientist
$85.2K
Ingegnere Hardware
$131K
Risorse Umane
$204K
Product Manager
$78.3K
Recruiter
$84.6K
Responsabile Ingegneria Software
$249K
Architetto di Soluzioni
$2.5K
Manca il tuo titolo?

Cerca tutti gli stipendi sulla nostra pagina di compensazione o aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Tempo è Responsabile Ingegneria Software at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $248,750. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Tempo è di $130,650.

Lavori in evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Tempo

Aziende correlate

  • Mayo Clinic
  • UPMC
  • Healthcare Bluebook
  • Intermountain Healthcare
  • Mountainside Fitness
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre risorse