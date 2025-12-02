La retribuzione Data Scientist in United States presso Teladoc Health varia da $138K per year per Data Scientist II a $264K per year per Senior Data Scientist. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $161K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Teladoc Health. Ultimo aggiornamento: 12/2/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Data Scientist I
$ --
$ --
$ --
$ --
Data Scientist II
$138K
$126K
$8.8K
$2.9K
Data Scientist III
$171K
$160K
$3.6K
$7.6K
Senior Data Scientist
$264K
$198K
$36.3K
$29K
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
33%
ANNO 1
33%
ANNO 2
33%
ANNO 3
In Teladoc Health, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:
33% matura nel 1st-ANNO (33.00% annuale)
33% matura nel 2nd-ANNO (33.00% annuale)
33% matura nel 3rd-ANNO (33.00% annuale)
