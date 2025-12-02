Directory Aziendale
Teladoc Health
Teladoc Health Servizio Clienti Stipendi

La retribuzione totale Servizio Clienti media in United States presso Teladoc Health varia da $41.4K a $57.9K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Teladoc Health. Ultimo aggiornamento: 12/2/2025

Retribuzione Totale Media

$44.9K - $54.4K
United States
Range Comune
Range Possibile
$41.4K$44.9K$54.4K$57.9K
Range Comune
Range Possibile

Calendario di Maturazione

33%

ANNO 1

33%

ANNO 2

33%

ANNO 3

Tipo di Azioni
RSU

In Teladoc Health, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:

  • 33% matura nel 1st-ANNO (33.00% annuale)

  • 33% matura nel 2nd-ANNO (33.00% annuale)

  • 33% matura nel 3rd-ANNO (33.00% annuale)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Servizio Clienti in Teladoc Health in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $57,907. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Teladoc Health per il ruolo Servizio Clienti in United States è $41,434.

Altre Risorse

