Teladoc Health Stipendi

Lo stipendio di Teladoc Health varia da $49,670 in retribuzione totale all'anno per un Servizio Clienti nella fascia bassa fino a $305,000 per un Architetto di Soluzioni nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Teladoc Health. Ultimo aggiornamento: 9/1/2025

$160K

Ingegnere del Software
Software Engineer I $104K
Software Engineer II $135K
Software Engineer III $175K
Senior Software Engineer $188K

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Data Scientist
Data Scientist II $138K
Data Scientist III $172K
Senior Data Scientist $264K

Informatica Sanitaria

Manager di Prodotto
Product Manager II $178K
Senior Product Manager $190K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Manager di Ingegneria del Software
Median $270K
Designer di Prodotto
Median $163K

UX Designer

Architetto di Soluzioni
Median $305K
Marketing
Median $98.8K
Servizio Clienti
$49.7K
Customer Success
$109K
Recruiter
$199K
Vendite
$294K
Manager di Programma Tecnico
$204K
UX Researcher
$206K
Calendario di Maturazione

33%

ANNO 1

33%

ANNO 2

33%

ANNO 3

Tipo di Azioni
RSU

In Teladoc Health, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:

  • 33% matura nel 1st-ANNO (33.00% annuale)

  • 33% matura nel 2nd-ANNO (33.00% annuale)

  • 33% matura nel 3rd-ANNO (33.00% annuale)

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Teladoc Health è Architetto di Soluzioni con una retribuzione totale annua di $305,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Teladoc Health è $178,333.

