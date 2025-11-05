La retribuzione Manager di Ingegneria del Software in Greater Bengaluru presso Tekion varia da ₹5.29M per year per L1 a ₹5.93M per year per L4. Il pacchetto di retribuzione in Greater Bengaluru mediano year ammonta a ₹6.92M. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Tekion. Ultimo aggiornamento: 11/5/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L1
₹5.29M
₹5.29M
₹0
₹0
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L4
₹5.93M
₹4.17M
₹1.76M
₹0
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In Tekion, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)