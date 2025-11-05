Directory Aziendale
La retribuzione Manager di Ingegneria del Software in Greater Bengaluru presso Tekion varia da ₹5.29M per year per L1 a ₹5.93M per year per L4. Il pacchetto di retribuzione in Greater Bengaluru mediano year ammonta a ₹6.92M. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Tekion. Ultimo aggiornamento: 11/5/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L1
₹5.29M
₹5.29M
₹0
₹0
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L4
₹5.93M
₹4.17M
₹1.76M
₹0
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
Options

In Tekion, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Ingegneria del Software in Tekion in Greater Bengaluru raggiunge una retribuzione totale annua di ₹8,387,820. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Tekion per il ruolo Manager di Ingegneria del Software in Greater Bengaluru è ₹6,375,770.

Altre Risorse