Tekion
  • Stipendi
  • Ingegnere del Software

  • Ingegnere Software di Sicurezza

Tekion Ingegnere Software di Sicurezza Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere Software di Sicurezza in India mediano presso Tekion ammonta a ₹3.51M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Tekion. Ultimo aggiornamento: 11/11/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Tekion
Security Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Totale annuo
₹3.51M
Livello
L3
Base
₹3.51M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Anni in azienda
4 Anni
Anni esp
4 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Tekion?
Block logo
+₹5.04M
Robinhood logo
+₹7.74M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Ultimi invii di stipendi
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
Options

In Tekion, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere Software di Sicurezza in Tekion in India raggiunge una retribuzione totale annua di ₹14,833,049. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Tekion per il ruolo Ingegnere Software di Sicurezza in India è ₹3,506,752.

