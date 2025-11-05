La retribuzione Ingegnere del Software in Chennai Metropolitan Area presso Tekion varia da ₹1.61M per year per L1 a ₹3.28M per year per L3. Il pacchetto di retribuzione in Chennai Metropolitan Area mediano year ammonta a ₹1.45M. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Tekion. Ultimo aggiornamento: 11/5/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L1
₹1.61M
₹1.3M
₹275K
₹40.6K
L2
₹3.55M
₹3.21M
₹337K
₹0
L3
₹3.28M
₹3.28M
₹5.4K
₹0
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In Tekion, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)
