TEGNA
TEGNA Stipendi

Lo stipendio di TEGNA varia da $61,690 in retribuzione totale all'anno per un Analista Finanziario nella fascia bassa fino a $65,325 per un Ingegnere del Software nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di TEGNA. Ultimo aggiornamento: 11/23/2025

Analista Finanziario
$61.7K
Ingegnere del Software
$65.3K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in TEGNA è Ingegnere del Software at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $65,325. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in TEGNA è $63,508.

Altre Risorse

