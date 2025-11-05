Directory Aziendale
Technology & Strategy
Technology & Strategy Ingegnere del Software Stipendi a Stuttgart Metro Region

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in Stuttgart Metro Region mediano presso Technology & Strategy ammonta a €59.6K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Technology & Strategy. Ultimo aggiornamento: 11/5/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Technology & Strategy
Software Engineer
Stuttgart, BW, Germany
Totale annuo
€59.6K
Livello
L2
Base
€59.6K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Anni in azienda
2 Anni
Anni esp
4 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Technology & Strategy?
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Stipendi di Stage

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Technology & Strategy in Stuttgart Metro Region raggiunge una retribuzione totale annua di €76,997. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Technology & Strategy per il ruolo Ingegnere del Software in Stuttgart Metro Region è €59,627.

Altre Risorse