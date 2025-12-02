Directory Aziendale
TechnipFMC
La retribuzione totale Vendite media in Colombia presso TechnipFMC varia da COP 56.42M a COP 80.1M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di TechnipFMC. Ultimo aggiornamento: 12/2/2025

Retribuzione Totale Media

$16.1K - $19.1K
Colombia
Range Comune
Range Possibile
$14.2K$16.1K$19.1K$20.2K
Range Comune
Range Possibile

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Vendite in TechnipFMC in Colombia raggiunge una retribuzione totale annua di COP 80,103,614. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in TechnipFMC per il ruolo Vendite in Colombia è COP 56,420,806.

Altre Risorse

