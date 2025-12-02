Directory Aziendale
TechnipFMC
TechnipFMC Ingegnere Civile Stipendi

La retribuzione totale Ingegnere Civile media in United States presso TechnipFMC varia da $126K a $173K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di TechnipFMC. Ultimo aggiornamento: 12/2/2025

Retribuzione Totale Media

$137K - $162K
United States
Range Comune
Range Possibile
$126K$137K$162K$173K
Range Comune
Range Possibile

Quali sono i livelli di carriera presso TechnipFMC?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere Civile in TechnipFMC in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $172,500. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in TechnipFMC per il ruolo Ingegnere Civile in United States è $126,000.

Altre Risorse

