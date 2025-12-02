Directory Aziendale
Tech Mahindra
Tech Mahindra Redattore Tecnico Stipendi

La retribuzione totale Redattore Tecnico media in Canada presso Tech Mahindra varia da CA$70K a CA$102K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Tech Mahindra. Ultimo aggiornamento: 12/2/2025

Retribuzione Totale Media

$57.3K - $66.6K
Canada
Range Comune
Range Possibile
$50.5K$57.3K$66.6K$73.3K
Range Comune
Range Possibile

Quali sono i livelli di carriera presso Tech Mahindra?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Redattore Tecnico in Tech Mahindra in Canada raggiunge una retribuzione totale annua di CA$101,572. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Tech Mahindra per il ruolo Redattore Tecnico in Canada è CA$69,991.

Altre Risorse

