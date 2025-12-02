Directory Aziendale
TE Connectivity
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Ingegnere Meccanico

  • Tutti gli stipendi Ingegnere Meccanico

TE Connectivity Ingegnere Meccanico Stipendi

Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di TE Connectivity. Ultimo aggiornamento: 12/2/2025

Retribuzione Totale Media

$31.4K - $36.7K
Portugal
Range Comune
Range Possibile
$27.3K$31.4K$36.7K$39K
Range Comune
Range Possibile

Abbiamo bisogno solo di 1 altri Ingegnere Meccanico invii presso TE Connectivity per sbloccare!

Invita i tuoi amici e la tua community ad aggiungere stipendi in modo anonimo in meno di 60 secondi. Più dati significa migliori insights per chi cerca lavoro come te e per la nostra community!

💰 Visualizza Tutto Stipendi

💪 Contribuisci Il Tuo Stipendio


Contribuisci
Quali sono i livelli di carriera presso TE Connectivity?

Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Ingegnere Meccanico stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere Meccanico in TE Connectivity in Portugal raggiunge una retribuzione totale annua di €33,832. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in TE Connectivity per il ruolo Ingegnere Meccanico in Portugal è €23,711.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per TE Connectivity

Aziende Correlate

  • Autodesk
  • Akamai
  • Cisco
  • F5 Networks
  • Cloudflare
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/te-connectivity/salaries/mechanical-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.