TDS Stipendi

Lo stipendio di TDS varia da $44,765 in retribuzione totale all'anno per un Servizio Clienti nella fascia bassa fino a $140,700 per un Vendite nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di TDS. Ultimo aggiornamento: 9/20/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $87K

Ingegnere Software Full-Stack

Contabile
$70.2K
Servizio Clienti
$44.8K

Data Scientist
$51.2K
Vendite
$141K
Venture Capitalist
$56.7K
FAQ

The highest paying role reported at TDS is Vendite at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $140,700. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at TDS is $63,444.

