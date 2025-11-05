Directory Aziendale
Il pacchetto di retribuzione Ingegnere Meccanico in Pune Metropolitan Region mediano presso Tata Motors ammonta a ₹1.84M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Tata Motors. Ultimo aggiornamento: 11/5/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Tata Motors
Mechanical Engineer
Pune, MH, India
Totale annuo
₹1.84M
Livello
hidden
Base
₹1.84M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Anni in azienda
5-10 Anni
Anni esp
5-10 Anni
AggiungiAggiungi CompAggiungi Compenso

Nessuno stipendio trovato
FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere Meccanico in Tata Motors in Pune Metropolitan Region raggiunge una retribuzione totale annua di ₹2,019,401. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Tata Motors per il ruolo Ingegnere Meccanico in Pune Metropolitan Region è ₹882,043.

