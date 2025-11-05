Directory Aziendale
Tata Group Manager di Ingegneria del Software Stipendi a Greater Bengaluru

Il pacchetto di retribuzione Manager di Ingegneria del Software in Greater Bengaluru mediano presso Tata Group ammonta a ₹9.42M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Tata Group. Ultimo aggiornamento: 11/5/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Tata Group
Software Engineering Manager
Bengaluru, KA, India
Totale annuo
₹9.42M
Livello
L5
Base
₹6.28M
Stock (/yr)
₹2.62M
Bonus
₹524K
Anni in azienda
3 Anni
Anni esp
9 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Tata Group?
Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Tata Group, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Ingegneria del Software in Tata Group in Greater Bengaluru raggiunge una retribuzione totale annua di ₹11,970,911. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Tata Group per il ruolo Manager di Ingegneria del Software in Greater Bengaluru è ₹9,253,615.

