Tata Group Ingegnere Chimico Stipendi a Greater Amsterdam Area

La retribuzione totale Ingegnere Chimico media in Greater Amsterdam Area presso Tata Group varia da €61.3K a €87.5K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Tata Group. Ultimo aggiornamento: 11/5/2025

Retribuzione Totale Media

€70.3K - €82.3K
Netherlands
Range Comune
Range Possibile
€61.3K€70.3K€82.3K€87.5K
Range Comune
Range Possibile

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Tata Group, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere Chimico in Tata Group in Greater Amsterdam Area raggiunge una retribuzione totale annua di €87,511. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Tata Group per il ruolo Ingegnere Chimico in Greater Amsterdam Area è €61,333.

