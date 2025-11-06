La retribuzione Ingegnere del Software in Guadalajara Metropolitan Area presso Tata Consultancy Services varia da MX$262K per year per C1Y a MX$775K per year per C3A. Il pacchetto di retribuzione in Guadalajara Metropolitan Area mediano year ammonta a MX$399K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Tata Consultancy Services. Ultimo aggiornamento: 11/6/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
C1Y
MX$262K
MX$257K
MX$5.1K
MX$0
C1
MX$476K
MX$464K
MX$0
MX$12.4K
C2
MX$516K
MX$486K
MX$0
MX$30.1K
C3A
MX$775K
MX$747K
MX$0
MX$28.3K
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In Tata Consultancy Services, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)
