Directory Aziendale
Tata Consultancy Services
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Ingegnere del Software

  • Tutti gli stipendi Ingegnere del Software

  • Chile

Tata Consultancy Services Ingegnere del Software Stipendi a Chile

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in Chile mediano presso Tata Consultancy Services ammonta a CLP 35.42M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Tata Consultancy Services. Ultimo aggiornamento: 11/6/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Tata Consultancy Services
Salesforce Engineer
Santiago, RM, Chile
Totale annuo
CLP 35.42M
Livello
C3A
Base
CLP 35.42M
Stock (/yr)
CLP 0
Bonus
CLP 0
Anni in azienda
2 Anni
Anni esp
4 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Tata Consultancy Services?
Block logo
+CLP 54.61M
Robinhood logo
+CLP 83.8M
Stripe logo
+CLP 18.83M
Datadog logo
+CLP 32.96M
Verily logo
+CLP 20.72M
Don't get lowballed
Ultimi invii di stipendi
AggiungiAggiungi CompAggiungi Compenso

Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Esporta DatiVisualizza Posizioni Aperte
Stipendi di Stage

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Tata Consultancy Services, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Ingegnere del Software stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

Posizioni Incluse

Invia Nuova Posizione

Ingegnere Software Frontend

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Ingegnere di Rete

Ingegnere Software Quality Assurance (QA)

Ingegnere Dati

Ingegnere Software di Produzione

Ingegnere DevOps

Ingegnere Site Reliability

Ingegnere di Sistema

Sviluppatore Web

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Tata Consultancy Services in Chile raggiunge una retribuzione totale annua di CLP 56,497,620. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Tata Consultancy Services per il ruolo Ingegnere del Software in Chile è CLP 35,417,335.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Tata Consultancy Services

Aziende Correlate

  • Infosys
  • HCL Technologies
  • Tech Mahindra
  • Mphasis
  • Mindtree
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse