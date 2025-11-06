Directory Aziendale
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Project Manager Stipendi a United States

La retribuzione Project Manager in United States presso Tata Consultancy Services varia da $99.6K per year per C3A a $111K per year per C4. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $104K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Tata Consultancy Services. Ultimo aggiornamento: 11/6/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
C1Y
$ --
$ --
$ --
$ --
C1
$ --
$ --
$ --
$ --
C2
$ --
$ --
$ --
$ --
C3A
$99.6K
$98.8K
$0
$800
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Tata Consultancy Services, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Project Manager in Tata Consultancy Services in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $125,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Tata Consultancy Services per il ruolo Project Manager in United States è $102,000.

