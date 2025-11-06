Directory Aziendale
Tata Consultancy Services
  • Stipendi
  • Project Manager

  • Tutti gli stipendi Project Manager

  • Greater Toronto Area

Tata Consultancy Services Project Manager Stipendi a Greater Toronto Area

La retribuzione Project Manager in Greater Toronto Area presso Tata Consultancy Services varia da CA$117K per year per C3A a CA$117K per year per C3B. Il pacchetto di retribuzione in Greater Toronto Area mediano year ammonta a CA$117K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Tata Consultancy Services. Ultimo aggiornamento: 11/6/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
C1Y
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
C1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
C2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
C3A
CA$117K
CA$114K
CA$0
CA$2.9K
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Tata Consultancy Services, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Project Manager in Tata Consultancy Services in Greater Toronto Area raggiunge una retribuzione totale annua di CA$134,800. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Tata Consultancy Services per il ruolo Project Manager in Greater Toronto Area è CA$116,955.

