Tata Consultancy Services Project Manager Stipendi a Greater Bengaluru

Il pacchetto di retribuzione Project Manager in Greater Bengaluru mediano presso Tata Consultancy Services ammonta a ₹1.99M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Tata Consultancy Services. Ultimo aggiornamento: 11/6/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Tata Consultancy Services
Project Manager
Bengaluru, KA, India
Totale annuo
₹1.99M
Livello
C3A
Base
₹1.99M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Anni in azienda
17 Anni
Anni esp
19 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Tata Consultancy Services?
Ultimi invii di stipendi
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Tata Consultancy Services, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Project Manager in Tata Consultancy Services in Greater Bengaluru raggiunge una retribuzione totale annua di ₹2,300,960. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Tata Consultancy Services per il ruolo Project Manager in Greater Bengaluru è ₹1,986,029.

