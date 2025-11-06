Directory Aziendale
Tata Consultancy Services Consulente di Management Stipendi a Mumbai Metropolitan Region

Il pacchetto di retribuzione Consulente di Management in Mumbai Metropolitan Region mediano presso Tata Consultancy Services ammonta a ₹2.79M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Tata Consultancy Services. Ultimo aggiornamento: 11/6/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Tata Consultancy Services
Management Consultant
Mumbai, MH, India
Totale annuo
₹2.79M
Livello
C3B
Base
₹2.79M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Anni in azienda
0 Anni
Anni esp
3 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Tata Consultancy Services?
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Tata Consultancy Services, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Consulente di Management in Tata Consultancy Services in Mumbai Metropolitan Region raggiunge una retribuzione totale annua di ₹3,414,656. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Tata Consultancy Services per il ruolo Consulente di Management in Mumbai Metropolitan Region è ₹2,638,800.

