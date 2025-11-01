Directory Aziendale
Tata Consultancy Services
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Consulente di Management

  • Tutti gli stipendi Consulente di Management

Tata Consultancy Services Consulente di Management Stipendi

La retribuzione Consulente di Management in India presso Tata Consultancy Services varia da ₹2.29M per year per C3A a ₹2.34M per year per C3B. Il pacchetto di retribuzione in India mediano year ammonta a ₹2.69M. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Tata Consultancy Services. Ultimo aggiornamento: 11/1/2025

Media Retribuzione Per Livello
Aggiungi CompensoConfronta Livelli
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
C1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C3A
Assistant Consultant
₹2.29M
₹2.22M
₹0
₹66.9K
C3B
Associate Consultant
₹2.34M
₹1.95M
₹0
₹392K
Visualizza 2 Altri Livelli
Aggiungi CompensoConfronta Livelli
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Ultimi invii di stipendi
AggiungiAggiungi CompAggiungi Compenso

Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Esporta DatiVisualizza Posizioni Aperte

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Tata Consultancy Services, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Consulente di Management stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Consulente di Management in Tata Consultancy Services in India raggiunge una retribuzione totale annua di ₹3,922,018. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Tata Consultancy Services per il ruolo Consulente di Management in India è ₹1,690,806.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Tata Consultancy Services

Aziende Correlate

  • Infosys
  • HCL Technologies
  • Tech Mahindra
  • Mphasis
  • Mindtree
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse