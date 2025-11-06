Directory Aziendale
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Data Scientist Stipendi a United Kingdom

Il pacchetto di retribuzione Data Scientist in United Kingdom mediano presso Tata Consultancy Services ammonta a £33.8K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Tata Consultancy Services. Ultimo aggiornamento: 11/6/2025

Pacchetto Mediano
Tata Consultancy Services
Data Scientist
London, EN, United Kingdom
Totale annuo
£33.8K
Livello
C2
Base
£33.8K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Anni in azienda
2 Anni
Anni esp
2 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Tata Consultancy Services?
Ultimi invii di stipendi
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Tata Consultancy Services, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Data Scientist in Tata Consultancy Services in United Kingdom raggiunge una retribuzione totale annua di £60,798. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Tata Consultancy Services per il ruolo Data Scientist in United Kingdom è £33,848.

