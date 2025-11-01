La retribuzione Analista di Dati in India presso Tata Consultancy Services varia da ₹548K per year per C1 a ₹1.86M per year per C3A. Il pacchetto di retribuzione in India mediano year ammonta a ₹620K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Tata Consultancy Services. Ultimo aggiornamento: 11/1/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
C1Y
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C1
₹548K
₹548K
₹0
₹0
C2
₹897K
₹897K
₹0
₹0
C3A
₹1.86M
₹1.71M
₹0
₹150K
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
Nessuno stipendio trovato
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In Tata Consultancy Services, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)