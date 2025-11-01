Directory Aziendale
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Manager delle Operazioni di Business Stipendi

La retribuzione totale Manager delle Operazioni di Business media presso Tata Consultancy Services varia da $169K a $231K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Tata Consultancy Services. Ultimo aggiornamento: 11/1/2025

$181K - $219K
In Tata Consultancy Services, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager delle Operazioni di Business in Tata Consultancy Services raggiunge una retribuzione totale annua di $230,840. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Tata Consultancy Services per il ruolo Manager delle Operazioni di Business è $169,150.

