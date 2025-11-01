Directory Aziendale
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Operazioni di Business Stipendi

La retribuzione totale Operazioni di Business media presso Tata Consultancy Services varia da SGD 94.6K a SGD 134K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Tata Consultancy Services. Ultimo aggiornamento: 11/1/2025

Retribuzione Totale Media

SGD 107K - SGD 127K
Singapore
Range Comune
Range Possibile
SGD 94.6KSGD 107KSGD 127KSGD 134K
Range Comune
Range Possibile

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Tata Consultancy Services, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Operazioni di Business in Tata Consultancy Services raggiunge una retribuzione totale annua di SGD 134,344. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Tata Consultancy Services per il ruolo Operazioni di Business è SGD 94,625.

Altre Risorse